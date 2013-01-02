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市场报道 | 2013年 1月 2日 星期三 21:15 BJT

美国个股: 苹果开始测试新版iPhone手机以及iOS 7操作系统

路透1月2日 - 新闻网站The Next Web报导称,美国苹果公司 已开始测试iPhone 6.1手机及其搭载的iOS 7操作系统.

苹果股价在周三盘前交易中上涨2.6%,周一在Nasdaq市场收报532.17美元.(完)

(编译 郑茵 审校 艾茂林)
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