苹果在研发大尺寸曲面屏iPhone--报道

路透11月10日 - 彭博社周日援引未具名消息人士的话报道称，苹果 正在开发新的iPhone设计，包括采用尺寸更大、曲面玻璃屏幕，以及能测出不同压力水平的传感器。

这名消息人士对彭博社表示，苹果新一代iPhone有两个屏幕尺寸，分别为4.7英寸和5.5英寸。这将是苹果屏幕最大的iPhone系列手机。

报道称，新款iPhone还在研发阶段，各项计划尚未完成，但表示，苹果可能会在明年第三季度推出新款iPhone。

苹果公司发言人Natalie Kerris拒绝置评。(完)