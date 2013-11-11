苹果在研发大尺寸曲面屏iPhone--报道

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透11月10日 - 彭博社周日援引未具名消息人士的话报道称，苹果 正在开发新的iPhone设计，包括采用尺寸更大、曲面玻璃屏幕，以及能测出不同压力水平的传感器。
这名消息人士对彭博社表示，苹果新一代iPhone有两个屏幕尺寸，分别为4.7英寸和5.5英寸。这将是苹果屏幕最大的iPhone系列手机。
报道称，新款iPhone还在研发阶段，各项计划尚未完成，但表示，苹果可能会在明年第三季度推出新款iPhone。
苹果公司发言人Natalie Kerris拒绝置评。(完)
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。