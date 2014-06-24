手机产业：苹果供应商下月开始量产大屏幕iPhone--彭博

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透6月23日 - 据彭博援引消息人士报道，苹果 供应商将从下月开始在中国生产大屏幕iPhone手机。
报导称，苹果加大4.7和5.5英寸屏iPhone的产量，可能在9月左右向零售商出货。
苹果每年都在秋季前后推出新版手机，手机约占其业务的一半。
台湾经济日报报导，为因应苹果iPhone 6的出货需求，鸿海 将在中国招聘超过10万人，该报导并称此为鸿海近期在中国最大规模的招聘行动。
另外一家组装厂和硕 ，位于昆山的生产基地也将增加30%人力。
在美国正常工作时间之外，路透无法立即联系上苹果置评。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。