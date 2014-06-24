手机产业：苹果供应商下月开始量产大屏幕iPhone--彭博

路透6月23日 - 据彭博援引消息人士报道，苹果 供应商将从下月开始在中国生产大屏幕iPhone手机。

报导称，苹果加大4.7和5.5英寸屏iPhone的产量，可能在9月左右向零售商出货。

苹果每年都在秋季前后推出新版手机，手机约占其业务的一半。

台湾经济日报报导，为因应苹果iPhone 6的出货需求，鸿海 将在中国招聘超过10万人，该报导并称此为鸿海近期在中国最大规模的招聘行动。

另外一家组装厂和硕 ，位于昆山的生产基地也将增加30%人力。

在美国正常工作时间之外，路透无法立即联系上苹果置评。(完)