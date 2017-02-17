苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息

路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果(AAPL.O)将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。

另一名消息人士于本月稍早向路透表示，苹果的台湾合作伙伴纬创(3231.TW)正在班加罗尔设立一座工厂，将专注于组装iPhone。

苹果正试图拓展印度这一全球成长最为迅速手机市场的份额，而当地市场主流机型要比iPhone便宜得多；在此同时，苹果也正应付亚洲另一大市场--中国智能手机销售成长放缓。

为降低价格，苹果一直在尝试本地化生产，并一直与印度联邦政府讨论有关税负减免等议题。

行业消息人士向路透表示，iPhone SE机型的初期生产并不取决于能否取得这些优惠。

苹果未立即回应置评请求。

经济时报(Economic Times)周五稍早报导，苹果计划初步在印度组装30万-40万部iPhone SE手机。行业消息人士告诉路透，最开始组装的手机数量或将大大低于这一数字。

该消息人士还称，现在要说班加罗尔工厂还将组装苹果其它何种机型尚言之过早。

据市场调研公司Counterpoint，去年苹果向印度出货250万部iPhone手机，其中12月当季的出货量占到三分之一；Counterpoint估计，在印度出售的智能手机中，有四分之三都是在印度本地制造。

Counterpoint称，第四季苹果在印度智能手机市场排名第十位，但在高端市场领先群雄，占据62%市场份额。

三星电子(005930.KS)以及小米和Vivo等中国手机厂家占据着印度市场，在这一市场上，绝大多数手机售价低于15,000印度卢比(225美元)。

相形之下，入门级iPhone SE在亚马逊印度网站上售价为28,433卢比(424美元)。(完)