（修正）苹果数款iPhone和iPad被裁定侵犯三星专利

（修改内文第二段措辞，改为“这些产品已上市超过一年，有的仍畅销势头不改”）

路透华盛顿6月4日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周二发布最终裁决称，苹果(AAPL.O)的几款iPhone和iPad产品侵犯了韩国三星电子(005930.KS)专利。

该委员会针对美国电话电报公司(AT&T)版本的iPhone 4、iPhone 3GS、iPad 3G和iPad 2 3G发布了有限进口禁令与禁售令。这些产品已上市超过一年，有的仍畅销势头不改。

禁令将呈交总统奥巴马，他有60天的审核期。如果奥巴马不否决，该禁令将生效。

委员会审议了ITC法官James Gildea之前的裁决。Gildea在9月时称苹果在本案中未违反被指控侵犯的四项专利，该指控于2011年中发起。

苹果发言人Kristin Huguet在一份声明中称，“委员会推翻之前的裁决，我们感到失望。我们计划提起上诉。今天的决定不会对苹果在美国的产品造成影响，”

三星在声明中表示，ITC的决定“确认了苹果之前对三星的科技革新搭便车”。

“我们数十年来在移动科技方面的研发将继续，我们也会继续向美国消费者提供创新产品，”三星称。(完)

(编译 李爽; 审校 隋芬)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。