（修正）苹果数款iPhone和iPad被裁定侵犯三星专利

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
（修改内文第二段措辞，改为“这些产品已上市超过一年，有的仍畅销势头不改”）
路透华盛顿6月4日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周二发布最终裁决称，苹果(AAPL.O)的几款iPhone和iPad产品侵犯了韩国三星电子(005930.KS)专利。
该委员会针对美国电话电报公司(AT&T)版本的iPhone 4、iPhone 3GS、iPad 3G和iPad 2 3G发布了有限进口禁令与禁售令。这些产品已上市超过一年，有的仍畅销势头不改。
禁令将呈交总统奥巴马，他有60天的审核期。如果奥巴马不否决，该禁令将生效。
委员会审议了ITC法官James Gildea之前的裁决。Gildea在9月时称苹果在本案中未违反被指控侵犯的四项专利，该指控于2011年中发起。
苹果发言人Kristin Huguet在一份声明中称，“委员会推翻之前的裁决，我们感到失望。我们计划提起上诉。今天的决定不会对苹果在美国的产品造成影响，”
三星在声明中表示，ITC的决定“确认了苹果之前对三星的科技革新搭便车”。
“我们数十年来在移动科技方面的研发将继续，我们也会继续向美国消费者提供创新产品，”三星称。(完)
(编译 李爽; 审校 隋芬)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。