苹果假日季销售料创纪录高位 中国市场能否改观仍存疑虑

北京一家苹果专卖店的工作人员正在给顾客介绍手机功能，摄于2014年1月17日。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透1月24日 -苹果(AAPL.O)周一公布季度业绩时，料显示这次假日季销售将是有史以来最成功的一次，可作为礼品的iPhone和iPad销售将创下纪录高位。

不过，继续吸引投资者眼球的将会是竞争异常激烈的中国市场营收状况。中国虽是苹果第二大市场，但近几个季度也给公司的营收和利润率造成了拖累。苹果的市场份额不断被三星电子(005930.KS)和其他厂商蚕食，不过苹果终于与中国移动(0941.HK)达成了外界期盼已久的iPhone销售协议，这可望在2014年带来成果。

以往常常超出华尔街分析师最好的业绩预期的苹果，现在急需一份优异的季度报告来提振股价。今年该公司股价已下跌约3%。

维权投资者--美国投资大亨伊坎认为，苹果13倍的预估市盈率暗示股价被低估。伊坎正在增加持股，并要求苹果公司从其1,460亿美元现金储备中拿出更多份额回馈股东。

长期来看，投资者希望看到苹果未来能推出什么新产品，而执行长库克(Tim Cook)对此焦点话题十分谨慎。市场揣测苹果将推出一款智能手表、一款大屏幕iPhone手机--这是对三星大获成功的“平板手机”的首肯，电视产品的传闻更是持续已久。

“2014财年之后，苹果净收入在三至五年内不可能轻松获得增长，”Bernstein Research的Toni Sacconaghi表示，“要是没有新的产品种类，我们预计苹果的终端市场将愈发成熟，竞争将更激烈，这可能打压或限制营收增长和毛利润率。”

三星上周五公布称，季度获利两年以来首次下滑，这反映了经过多年的爆发性增长后，日趋白炽化的全球竞争正在侵蚀智能手机获利和利润率。

销售方面，尽管面临着三星和亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)的Kindle Fire的激烈竞争，苹果目前的产品线仍料将吸引大批追随者。

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华尔街分析师预计，苹果本季度将销售约5,500万部iPhone和2,600万部iPad，去年同期季度销量分别为4,800万部和2,300万部。

在上述关于iPhone的预估中，分析师预计5s大卖，因发售时有积压需求和供应有限，但是仍然对5c不够乐观。迄今为止，5c机型仍未能打动其针对的关注成本型消费者。

**中国变数**

在选择权市场，交易商预期苹果公布业绩后股价料波动5%至6%。看多人气超过看空，买权合约数量超过卖权，未平仓选择权合约有187万份，其中有117万买权和70.6万卖权。

苹果股价过去12个月上涨21.7%，略超过标普500指数20.4%的升幅。不过，在该股过去五年上涨五倍之后，这仍令部分投资者感到失望。

在周四致股东的一封长信中，伊坎敦促股东批准他关于回购500亿美元股票的提议，指出公司手上并不需要保留这么多现金，且苹果股票相对于标普500而言被低估。

苹果拒绝了他的建议，表示有必要保留足够储备，以应对日益激烈的行业竞争。

更为根本的是，投资者担心苹果在全球最大手机市场中国的表现。分析师指出，高端iPhone手机难以在面对华为和小米等廉价机型冲击时取得进展，而且三星持续主导中国市场。

根据Gartner数据，苹果过去一年受到不断成长的亚洲手机制造商的围困。第三季苹果在全球智能手机市场排名第二，份额为12.1%，低于一年前的14.3%，不及三星目前32.1%份额的一半。而联想、LG电子和华为的份额都有所扩大，目前分别占5%左右的份额。

据市场调研公司Canalys，情况在中国有很大不同，2013年第三季三星占有21%的份额，而苹果市场份额仅为6%，处于第五位。

不过一些分析师表示，苹果与中国移动签约，应在3月季度推动四五百万的iPhone销量。

“库存建立和中国移动的iPhone销量将成为3月季度的重大未知因素，”Sacconaghi周五写道。(完)

(编译/审校 李春喜/朱晓军/石冠兰/侯向明/张涛)

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