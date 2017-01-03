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国际财经 | 2017年 1月 3日 星期二 08:50 BJT

苹果将下调2017年1-3月iPhone产量约10%--报道

路透12月30日 - 日经金融新闻周四援引根据供应商数据的计算报道，美国消费电子公司苹果(AAPL.O)将缩减2017年1-3月当季的iPhone产量约10%。

报道称，由于库存积压，苹果已将2016年1-3月的产量下调30%。

苹果股价周五收跌0.78%。

苹果发言人未就该报道置评。(完)

(编译 王琛；审校 徐文焰)

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