苹果iPhone 5可能提前於8月下旬上市--报载

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透台北6月27日电---本地经济日报周三报导,零件业者指出苹果(AAPL.O)iPhone 5手机可能提前於8月下旬问世,全力抢攻美国返校商机;并指苹果7月起将向零组件业者正崴(2392.TW)、欣兴(3037.TW)、华通(2313.TW)、大立光(3008.TW)等拉货,鸿海(2317.TW)则为独家代工厂.
报导指出,欧债风暴为第三季的消费性电子旺季添上阴影,iPhone 5决定提前上市抢占商机.报导引述业者透露,iPhone 5供应链7月就动起来,8月出货进一步放大,从催货现象看来,交货情况比先前紧张,为苹果概念股第三季业绩挹注成长动能.
报导称,iPhone 5为了变薄,采用内嵌式触控面板(in-cell),F-TPK宸鸿(3673.TW)确定从iPhone 5的供应链出局.
iPhone 5最大特色在於Siri功能更强,体积比iPhone 4S更薄,萤幕变大,长度变长,但宽度不变.连接线和连接器出现大改款,尤其手机标准配备连接线的价格是旧款的五倍以上,在旧款无法适用在iPhone 5上的情况下,将刺激消费者添购.正崴和鸿海成为大赢家,尤其鸿海仍拿下独家代工订单,目前和硕(4938.TW)尚未入列.
此前路透引述知情人士透露,苹果计划在下一代iPhone上使用更大的显示屏,并已向日韩供应商订购新显示屏.
--记者 林妙容;审校 乔艳红
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