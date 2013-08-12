苹果将于9月10日推出新款iPhone--报道

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透8月11日 - 科技博客AllThingsD援引匿名消息人士称，苹果(AAPL.O)料于9月10日推出最新一款iPhone。
苹果未予以置评。
路透6月援引消息人士报道，苹果考虑明年推出大屏幕iPhone，以及多种颜色的廉价iPhone。
新的iPhone有望在至关重要的圣诞新年假期上市销售。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。