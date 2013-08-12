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科技电子 | 2013年 8月 12日 星期一 09:45 BJT

苹果将于9月10日推出新款iPhone--报道

路透8月11日 - 科技博客AllThingsD援引匿名消息人士称，苹果(AAPL.O)料于9月10日推出最新一款iPhone。

苹果未予以置评。

路透6月援引消息人士报道，苹果考虑明年推出大屏幕iPhone，以及多种颜色的廉价iPhone。

新的iPhone有望在至关重要的圣诞新年假期上市销售。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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