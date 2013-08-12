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路透中文国际短讯 | 2013年 8月 12日 星期一 11:47 BJT

苹果将于9月10日推出新款iPhone--报道

科技博客AllThingsD援引匿名消息人士称，苹果料于9月10日推出最新一款iPhone。苹果未予以置评。路透6月援引消息人士报道，苹果考虑明年推出大屏幕iPhone，以及多种颜色的廉价iPhone。新的iPhone有望在至关重要的圣诞新年假期上市销售。路透
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