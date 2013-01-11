苹果不会为抢市场推廉价版iPhone--高管

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山1月10日 - 苹果 市场营销负责人菲尔·席勒（Phil Schiller）接受上海《新闻晚报》采访时称，苹果不会通过推出廉价版iPhone来扩大市场份额。此前有传言称，苹果正在开发廉价版iPhone。

席勒指出，尽管苹果在智能手机市场的市占率只有20%，但却占有75%的利润。

上海《新闻晚报》对席勒此番言论的解读是，苹果不会为了抢占市场份额而去开发廉价的智能手机。

苹果方面对席勒接受上述采访予以了证实，但眼下并未进一步置评。

“原来在中国市场上很多人使用功能机，现在一些厂商开始使用廉价的智能手机取代功能手机，但这个不是苹果公司产品发展的方向，”该报援引席勒的话称。这是席勒首次接受中国媒体采访。

苹果很少回应该公司将推出新产品的传言。本周，《华尔街日报》援引未具名消息人士报导称，苹果最早可能在今年推出廉价版iPhone .