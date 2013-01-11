苹果不会为抢市场推廉价版iPhone--高管

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山1月10日 - 苹果 市场营销负责人菲尔·席勒（Phil Schiller）接受上海《新闻晚报》采访时称，苹果不会通过推出廉价版iPhone来扩大市场份额。此前有传言称，苹果正在开发廉价版iPhone。
席勒指出，尽管苹果在智能手机市场的市占率只有20%，但却占有75%的利润。
上海《新闻晚报》对席勒此番言论的解读是，苹果不会为了抢占市场份额而去开发廉价的智能手机。
苹果方面对席勒接受上述采访予以了证实，但眼下并未进一步置评。
“原来在中国市场上很多人使用功能机，现在一些厂商开始使用廉价的智能手机取代功能手机，但这个不是苹果公司产品发展的方向，”该报援引席勒的话称。这是席勒首次接受中国媒体采访。
苹果很少回应该公司将推出新产品的传言。本周，《华尔街日报》援引未具名消息人士报导称，苹果最早可能在今年推出廉价版iPhone .
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。