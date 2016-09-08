版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 10:15 BJT

日本热股：任天堂股价大涨，因12月将发布超级马里奥新手游

路透东京9月8日 - 任天堂 周四盘中大涨18%，投资者对畅销的电子游戏超级马里奥兄弟将在12月首次发布智能(智慧型)手机版感到鼓舞。

即将推出的手游“Super Mario Run”，让投资者期待马里奥兄弟能够和热门手游“精灵宝可梦GO”一样一炮而红。

任天堂宣布将首先发布苹果 iPhone版新手游，但也计划推出该游戏的安卓版。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐