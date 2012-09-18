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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 18日 星期二 11:41 BJT

苹果iPhone 5首日售出逾200万部

美国苹果公司新款智能手机iPhone 5在前24个小时预订量逾200万部，反映出市场需求高於预期，而且预示这款手机在购物季将有强劲表现。苹果表示，虽然预订量超出最初供货量，但大部分订单会按计划在周五出货。

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