苹果iPhone在亚洲时尚都市受宠程度下降

《特写》探访中国雄安新区：喧嚣渐退后的期待
路透北京4月7日 - 在短暂经历被全国炒房客疯狂追捧和政府强力打压后，刚被列为中国雄安新区河北三县的街市渐渐回归往日宁静，被贴上封条、卸下招牌的各大房屋中介和售楼中心门前已不见人口攒动，本地人经过甚至不会放缓脚步看一眼。
路透新加坡1月28日 - 苹果(AAPL.O)iPhone在新加坡和香港富裕顾客群中的受宠程度下降,因手机用户喜好发生变化,且受制于先前自身取得的商业成功过于辉煌.
对iPhone的审美疲劳,对标新立异的追求,再加上可选择的手机琳琅满目,用户纷纷改买其它品牌的手机,尤其是三星(005930.KS)手机,侵蚀了苹果的市场份额.
2010年时,苹果产品在新加坡可谓是风头一时无两,使用苹果iOS操作系统的人均比例比全球任何一个国家都高.
但据StatCounter计算,苹果iPad和iPhone在新加坡移动设备的市场份额去年大幅下降.本月从2012年1月时的峰值72%降至50%,目前使用安卓(Android)系统的设备有43%,高于上年同期的20%.
在香港,使用苹果iOS系统的移动设备目前约占30%,低于一年前的约45%.安卓系统的市占率则达到近三分之二.
"苹果依然被视作是大名牌,但现在市面上有太多其它很酷的智能手机,所以竞争变得越发激烈,"新加坡本地社交媒体应用开发商Bubble Motion的执行长Tom Clayton说.
浏览显示苹果iOS系统在新加坡和香港使用情况的图表,请点击:(link.reuters.com/paf55t)
香港和新加坡常常引领亚洲其它关键市场的消费潮流.
"从电子产品角度而言,新加坡和香港从来都是紧跟西欧和北美的消费潮流,并引领当地潮流,"开发企业手机应用程序的新加坡公司Jam Factory的老板Jim Wagstaff说.
智能手机在东南亚国家的普及速度很快,据研究机构GfK的数据,截至2012年9月的12个月间,东南亚消费者用于智能手机的支出同比增加了78%.(完)
(编译 白云; 审校 石冠兰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月7日 - 在短暂经历被全国炒房客疯狂追捧和政府强力打压后，刚被列为中国雄安新区河北三县的街市渐渐回归往日宁静，被贴上封条、卸下招牌的各大房屋中介和售楼中心门前已不见人口攒动，本地人经过甚至不会放缓脚步看一眼。
路透上海4月7日 - 今年一季度离岸人民币债券（包含存单CD）净供给量依旧为负，且市场仍担忧人民币贬值，需求亦相对疲软；市场人士预计，今年离岸人民币债券发行量仍将小于到期量，且减少量主要来自债券类，形同鸡肋的市场何时再次迎来转机，关键看融资成本。
路透台北4月7日 - 市场本周最关注的莫过于美国总统特朗普上任以来，与中国国家主席习近平首度进行的面对面会谈，各界关注特朗普会否利用中美贸易关系，迫使北京采取更多行动牵制朝鲜，而市场面对贸易战可能爆发的担忧则如坐针毡。