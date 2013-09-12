“廉价版”iPhone售价不低 苹果坚持利润率优先

路透9月11日 - 苹果(AAPL.O)新推的廉价版手机iPhone 5C售价超过预期，缓解了外界对其毛利润率的关切，但却让人担心苹果的定价不足以支持其与安卓系统阵营的竞争。

苹果周二召开新品发布会，推出高低端兼备的两款手机iPhone 5S和iPhone 5C。周三盘前交易中，苹果股价下跌约3%至480.50美元。

“……我们担心，苹果无力或不愿意推出面向新兴市场的低价产品，这几乎确定该公司在智能手机市场的份额会继续流失，除非其选择重视低端市场，”Sanford C. Bernstein的分析师指出。

不过，Bernstein仍将苹果股票评级维持为“跑赢大盘”，并预测新款iPhone对苹果的毛利润率几无影响。

野村证券研究分析师Stuart Jeffrey称，苹果将iPhone 5C合约机与非合约机的起售价分别定为99美元和549美元，或许可以确保在接下来两个季度的利润率保持稳定。

瑞士信贷分析师Kulbinder Garcha称，今明两年苹果在智能手机市场所占份额可能分别降至15.5%和13.1%。去年苹果在该市场的市占率为18.1%。

Cowen and Company分析师Timothy Arcuri称，iPhone 5C是一款“无足轻重的低利润手机”，而苹果与日本NTT DoCoMo(9437.T)及中国移动(0941.HK)的新关系，也支持华尔街预测2014年苹果盈利会很低的观点。

“虽然iPhone 5C是（苹果）走出高端路线的第一步，但我们觉得并非很大的一步，”摩根大通的Mark Moskowitz说。

iPhone 5C在中国的售价为4,488元，几乎比美国高出200美元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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