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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 14日 星期一 09:07 BJT

苹果不会为抢市场推廉价版iPhone--高管

苹果市场营销负责人菲尔·席勒(Phil Schiller)接受采访时称，苹果不会通过推出廉价版iPhone来扩大市场份额。苹果方面对席勒接受上述采访予以了证实，但眼下并未进一步置评。本周《华尔街日报》援引未具名消息人士报道称，苹果最早可能在今年推出廉价版iPhone。路透
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