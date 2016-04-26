焦点：苹果iPhone销量首现下滑且中国营收降26% 财测令人失望

分析：英国一意孤行踏上硬退欧之路 但盼与欧盟达成自贸协定
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路透4月26日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)的iPhone销量首次下滑，且十多年来营收首次下降。这家开创智能手机时代的公司面临市场愈加饱和的困境。
在重要性仅次于美国的中国市场，苹果营收下滑逾四分之一，公司对下一季全球营收的预测亦令人失望。
苹果股价盘后下跌约8%，2月以来首次跌破100美元。公司增加股票回购及派息，以及丰厚的服务营收，都未能缓解投资者的担忧。
苹果表示，第二财季出售了5,120万部iPhone，低于上年同期的6,120万部，但高于分析师预期的约5,000万部。
苹果首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)接受路透采访时说，苹果第二季营收很难超过上年同期。上年同期营收受到当时推出新一代iPhone的提振。这款iPhone的主要特点是屏幕较大，其销售创下纪录。
“iPhone 6销售异常火爆，因此给我们创造了一个难以超越的比较基数，”他说。
虽然苹果高管之前已预料到当季iPhone销量将下降，但他们必须使投资者相信，销量下滑是暂时的挫折，并非意味着iPhone销售情况永久性转变。
多年来销售火爆后，很多投资者担心iPhone已达到饱和，预示着苹果指数级增长时代的终结。
苹果尚未推出另一款能如此热销的设备，尽管该公司去年发布了乔布斯不再掌舵后的首款新产品--Apple Watch。
“苹果将被置于防御位置，需要展示成长，而过去几年苹果从没有处于这样的境地，”Moor Insights & Strategy分析师PatrickMoorhead说。
第二季每股盈利(EPS)为1.90美元，低于汤森路透I/B/E/S分析师预计的2.00美元；营收为505.6亿美元，也不如分析师预计的519.7亿美元。
苹果预计第三季营收为410-430亿美元，分析师预期为473亿美元。
苹果称，通过季度派息增加10%，授权股票回购额增加350亿美元，将公司的资本返回项目提高500亿美元。
**iPhone SE需求强劲**
苹果在3月推出较小屏幕的iPhone SE，这款4寸屏手机采用了该公司许多最新技术。虽然第二季财报中并计入iPhone SE销售量，但梅斯特里说，iPhone SE的初期销售颇为强劲，特别是在新兴市场。
“目前在全球的状况是，我们受到供应的束缚，”他说。“需求非常、非常强。”
尽管苹果在大中华地区营收较上年同期下滑26%，梅斯特里强调该公司对该市场的承诺没有改变。大中华地区为苹果第二大市场。
“我们仍极为看好大中华地区，我们会在那儿继续进行大笔投资。”他说。
分析师表示，许多消费者不想购买iPhone 6S或6S Plus，而是等待预计将在今年稍晚推出的iPhone 7。
“产品的生命周期将继续延长，而这将影响到整体智能手机市场，”TECHnalysis Research首席分析师Bob O'Donnell说。
他称分析师对智能手机市场的预估太过乐观，并预计在苹果公布财报后会下修。
苹果公布财报后，其供应商Skyworks Solutions (SWKS.O)、Qorvo (QRVO.O)、博通(Broadcom)(AVGO.O)、恩智浦半导体(NXPI.O)周二股价均下跌2%或更多。
苹果来自音乐服务和Apple Pay移动支付等服务营收增加20%至60亿美元。
苹果盘后股价下跌，抹去约460亿美元市值，大约相当于重型设备制造商卡特彼勒(Caterpillar) (CAT.N)市值。(完)
(编译 王丽鑫/汪红英/李婷仪 审校 张涛/许娜)
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