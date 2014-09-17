测评人士对新款iPhone赞赏有加

路透9月17日 - 手机测评人士写道，苹果公司终于认识到了这一点：更大才更好，并向iPhone用户提供了一款创新或许没那么多但改进很明显的产品。

多数测评人士表示，iPhone 6是迄今以来最好的智能手机，而5.5英寸的iPhone 6 Plus被形容成一款“平板手机”，加强苹果与三星电子(005930.KS)的Galaxy S系列大屏手机相抗衡的能力。

Walt Mossberg在科技博客Re/code中提到4.7英寸的iPhone 6时表示：“我认为，这是一款非常棒的手机。综合考虑它的硬件、全新的操作系统以及苹果的生态系统，在我看来，这是市面上最好的智能手机。”

Geoffrey Fowler在为《华尔街日报》(Wall Street Journal)撰写手机测评文章时称，苹果公司成功地解决了其尺寸上的不足。

Mossberg表示，屏幕的加大是为了迎头赶上竞争对手。在Fowler看来，这是一个受人们欢迎的改变，他说，在推出更大屏幕的手机前，iPhone感觉像是“被困在了一个叫做2012的往昔年代”。

《纽约时报》评论人士Molly Wood对iphone的这两款手机均赞赏有加，称其“更薄、更平面化、更圆润”。但她也指出，这种圆润外形让iPhone 6的手感更滑。

彭博社手机评论员Joshua Topolski表示，iPhone 6比之前几代的运行都要快。

iPhone 6将于9月19日在美国开售。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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