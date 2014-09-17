美国个股：苹果开启iPhone“大屏时代”，评论人士赞不绝口

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透9月17日 - 评论员写道，屏幕越大越好，苹果 终于意识到了这一点，新款iPhone或许新奇感不足，但有大幅改善。
多数评论员称，iPhone 6是“有史以来”最好用的智能手机，5.5英寸屏幕的iPhone 6 Plus被称为将与三星电子 Galaxy S系列"大屏"安卓手机争锋的“平板手机”。
华尔街日报手机评论员Geoffrey Fowler称，苹果“成功弥补了屏幕尺寸的缺陷。”
操作系统及摄像头的优化得到了评论人士的一致赞赏。不过大部分人认为，苹果还可以进一步提高手机电池寿命。
彭博的手机评论员Joshua Topolski称，新iPhone比以前的版本更快。
“苹果会告诉你，这是他们产品中最快的一个，绝无虚言。新款手机大赞，”Topolski写道。
新款iPhone 6将于9月19日在美国开卖。(完) (编译 王丽鑫； 审校 高琦)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。