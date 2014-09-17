美国个股：苹果开启iPhone“大屏时代”，评论人士赞不绝口

路透9月17日 - 评论员写道，屏幕越大越好，苹果 终于意识到了这一点，新款iPhone或许新奇感不足，但有大幅改善。

多数评论员称，iPhone 6是“有史以来”最好用的智能手机，5.5英寸屏幕的iPhone 6 Plus被称为将与三星电子 Galaxy S系列"大屏"安卓手机争锋的“平板手机”。

华尔街日报手机评论员Geoffrey Fowler称，苹果“成功弥补了屏幕尺寸的缺陷。”

操作系统及摄像头的优化得到了评论人士的一致赞赏。不过大部分人认为，苹果还可以进一步提高手机电池寿命。

彭博的手机评论员Joshua Topolski称，新iPhone比以前的版本更快。

“苹果会告诉你，这是他们产品中最快的一个，绝无虚言。新款手机大赞，”Topolski写道。

新款iPhone 6将于9月19日在美国开卖。(完) (编译 王丽鑫； 审校 高琦)