焦点：苹果季度iPhone销售增幅超预期 带动股价盘后跳涨逾3%

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透1月31日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)公布，iPhone销量实现一年来首次季度增长，因最新款旗舰智能手机的需求强劲。该消息推动苹果股价在周二盘后大涨逾3%。
在截至12月31日的会计年度第一季，苹果销售了7,829万部iPhone手机，高于上年同期的7,478万部。根据研究公司FactSet StreetAccount，分析师原先对第一季iPhone销量的预估为7,742万部。
这是iPhone 7推出后首个完整季度的销量数字。目前全球智能手机需求正在放缓，同时价格较低的安卓(Android)智能手机大量涌入市场。
苹果的业绩严重依赖iPhone的成功。iPhone占到了该公司总营收的逾三分之二。
分析师和投资者已将目光放在苹果的iPhone十周年纪念版上。预计这款手机将在触摸屏技术上有所提高，支持无线充电，并配备有机发光二极体(OLED)显示屏。
苹果执行长库克(Tim Cook)称，第一季iPhone 7 Plus需求尤其高。
包括App Store, Apple Pay and iCloud的服务业务营收跃增18.4%至71.7亿美元，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥跑酷等游戏热卖，以及签约用户营收增长。
分析师预计，该部分营收增长将帮助抵消硬件销售随着智能手机市场成熟的下降。
库克在周二的电话会议上称，他预计服务营收在未来四年翻倍。
“服务明显继续是苹果的亮点。这是他们快速增长的业务之一，主要受App Store带动，”Jackdaw Research分析师Jan Dawson称。
苹果大中华区营收下降11.6%至162.3亿美元。
“我们在中国市场的表现令人鼓舞，因为在过去两个季度有明显进步。值得一提的是，我们在中国大陆的营收持平，但以固定汇率来看实际上是增长的，”苹果首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)说。
苹果预计第二季营收在515-535亿美元之间。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期苹果第二季营收为537.9亿美元。
梅斯特里称，美元升值损及该公司的营收预估。
根据FactSet，分析师平均预期，第二季的iPhone销量为5,343万部。
公司第一季业绩期内净利降至178.9亿美元，或每股盈利3.36美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师对每股盈利的预估均值为3.12美元。
期内营收增加3.3%，至783.5亿美元，分析师预估均值为772.5亿美元。
截至周二收盘为止，苹果股价自去年11月中以来涨幅约为15%，同期道琼工业指数.DJI涨幅为5.3%。(完)
(编译 汪红英/王丽鑫/李婷仪 审校 郑茵/张荻)
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