焦点：苹果iPhone销量下滑但仍高于预期 股价下滑

路透10月25日 - 美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)周二公布，iPhone销量连续第三个季度下滑，导致其股票下跌，即便公司预计在假日购物季期间的销售将好于预期。

苹果称中国市场的销售即将出现改善，但财年第四季中国市场营收下降近30%。公司称，印度市场的销售目前也是表现平平。

但季度营收和预估的毛利率均略低于市场预期，反映出苹果或已丧失了技术优势，即便推出了新版iPhone 7。

零售业研究公司Conlumino主管Neil Saunders在报告中写道，“事实上在中国和其他地区，苹果的产品仍被看好，但苹果与其他对手之间的差距没有以前那么大了。”

苹果首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)表示，“尚无法知道”韩国三星电子(005930.KS)本月初停产盖乐世Note7手机是否对苹果的业绩有影响。

他还称，苹果“供应吃紧”，生产的智能手机非常畅销。

苹果在盘后交易中下跌2.8%至114.99美元。

“显然苹果看好iPhone成长前景，但在今天公布的实际结果中，几乎没有那种强劲成长的迹象，”Jackdaw Research的分析师Jan Dawson表示。

“考虑到iPhone 7，尤其是iPhone 7 Plus供应不足，苹果充分利用当前强劲需求的能力将受到一些制约，”他补充道。

**自然停顿**

苹果公布，在截至9月24日的会计年度第四季苹果销售iPhone手机4,551万部，连续第三季低于上年同期。据市场调研公司FactSet StreetAccount，分析师预估为4,480万部。

营收下滑9%至468.5亿美元。据汤森路透I/B/E/S，这略低于华尔街的预期。

这意味着，年度营业自2001年以来首次下降，凸显智能手机市场放缓，以及竞争加剧，特别是来自中国同业的竞争。

Gradient Investments的资深投资分析师及投资组合经理Mariann Montagne表示，苹果还预测毛利率为38-38.5%，略低于更为接近39%的华尔街预期。

“我认为，外界对于他们如此保守有些意外，”Montagne表示，其所在公司持有苹果股票。

苹果股价在5月触及12个月低点89.47美元，但随着投资者信心恢复，后来不断攀升。

“尽管我们认为苹果的财报正面，但我们相信股价在近几个月表现强劲后自然会暂歇，”Edward Jones分析师Bill Kreher表示。

苹果预测本季营收将介于760-780亿美元之间，高于分析师预估的750.8亿美元。

**对中国寄予厚望**

苹果首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)表示，苹果仍乐观看待其中国事业。他称，尽管中国的国内生产总值(GDP)放缓，但中产阶级正在扩大，且智能手机用户仍偏低。

梅斯特里表示，苹果最新iPhone需求殷盛，令公司对第一季业绩表现充满信心。

该公司净利降至90.1亿美元，每股盈余1.67美元，上年同期分别为111.2亿美元及1.96美元。分析师平均预估每股盈余为1.66美元。

苹果财报表现与iPhone成功与否息息相关，iPhone占其营收的三分之二。

苹果在本季结束前的两周推出iPhone 7和iPhone 7 Plus。不过该公司不寻常地并未公布首个周末销售数据，指称该数据变得倾向反映供应而非需求面。

第四季数据还包括了6S和6S Plus机种，以及较小型且较廉价的iPhone SE的销售状况。

由于该最新一季和上年同期相比，额外多出一周的销售，这应该会令苹果受惠。

苹果获利图表：tmsnrt.rs/1WQvKWe

苹果iPhone销售情况图表：tmsnrt.rs/2a56Y0W (完)