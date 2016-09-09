苹果不会公布iphone 7上市首个周末销量

路透旧金山9月8日 - 苹果(AAPL.O)周四表示，不会公布iPhone 7发售后的首个周末销售情况，在外界考虑其产品受欢迎程度是否已经触顶之际，此举使得分析师更难判断该产品的前景。

在被问及苹果是否公布首个周末销售情况时，苹果发言人Kristin Huguet表示，公司已决定停止该做法，因为相比需求，在此期间手机销量更多地反映了供应情况。

“我们通过运营商和中间商已将全球销售网点扩大至数十万个，在接受客户预订之前，我们就知道iPhone 7会脱销，”该发言人表示。“最初的销售数据将受供应制约，而非需求，因此我们已经决定，对于我们的投资者和客户来说，这已经不再是一个有代表性的衡量标准。”

苹果重申其季度财测。

苹果周三在年度新品发布活动上推出iPhone 7和7 Plus，新机配备高分辨率摄像头并取消耳机插孔。周五将开始产品预订，新款手机将从9月16日起向包括中国和美国在内的主要市场出货。

在苹果手机今年连续两季销量下降后，iPhone 7的销售情况面临较高的不确定性。

BGC Partners分析师Colin Gillis说，在他们试着评估iPhone是否到达一个平稳停滞期时，投资者将不会乐见失去一个数据来源。

“数据变少绝非好事，尤其是当大家给这款手机打上很多问号的情况下，”他说。

苹果股价下跌2.62%，报105.52美元。

苹果在2015年9月28日宣布iPhone 6上市首周末销量创纪录时，股价却下跌2%，反映出市场人士对需求降温的担忧。

iPhone是苹果的生命线，该公司半数以上营收来自iPhone。苹果最近一季财报的424亿美元总营收当中有240亿美元是由iPhone所贡献。

IDC分析师John Jackson说，投资者已变得习惯于见到初期销售数据，但苹果现在却决定不公布，显然意义重大。

“我认为，这强化了这个产品已经成熟的观点，”他说。(完)