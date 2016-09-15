苹果称首批iPhone 7 Plus已在全球售罄

路透旧金山9月14日 - 苹果(AAPL.O)周三宣布，首批iPhone 7 Plus已在全球售罄。

苹果表示，首批所有颜色的iPhone 7 Plus已经全部售罄，亮黑色(曜石黑)的iPhone 7也已经售罄。这两款最新机型将于周五运抵苹果零售店。

苹果称，顾客周五在零售店将无法购买已售罄的机型，但可以继续在网上预购想要的机型。

“我们衷心感谢顾客的耐心，我们努力让每个想尽快拿到新iPhone手机的顾客达成所愿，”苹果发言人Trudy Muller在一份声明中说。

苹果本月稍早在年度新品发布活动上推出iPhone 7，并称不会公布iPhone 7发售后的首个周末销售情况。(完)