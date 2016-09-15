苹果称首批iPhone 7 Plus已在全球售罄

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透旧金山9月14日 - 苹果(AAPL.O)周三宣布，首批iPhone 7 Plus已在全球售罄。
苹果表示，首批所有颜色的iPhone 7 Plus已经全部售罄，亮黑色(曜石黑)的iPhone 7也已经售罄。这两款最新机型将于周五运抵苹果零售店。
苹果称，顾客周五在零售店将无法购买已售罄的机型，但可以继续在网上预购想要的机型。
“我们衷心感谢顾客的耐心，我们努力让每个想尽快拿到新iPhone手机的顾客达成所愿，”苹果发言人Trudy Muller在一份声明中说。
苹果本月稍早在年度新品发布活动上推出iPhone 7，并称不会公布iPhone 7发售后的首个周末销售情况。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。