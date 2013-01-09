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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 9日 星期三 11:39 BJT

苹果今年或推出低价版iPhone--WSJ

据《华尔街日报》周二报道，苹果公司正研发低价版iPhone，并可能于今年推出。报道援引匿名消息人士的话称，新的低价版手机可能与现有iPhone相似，但或会使用较便宜材质，比如使用聚碳酸酯塑料制造的手机外壳等。苹果拒绝对报道置评。路透
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