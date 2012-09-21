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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 21日 星期五 10:51 BJT

iPhone 5全球发售 “果粉”为之疯狂

苹果iPhone 5周五在全球正式发售，苹果迷店外排起长龙等待抢购。在澳洲的店铺外约有600人排队，每人限购两支。iPhone为苹果利润率最高的产品，占其年度营收的一半。苹果表示将於周五在美国、法国、德国和英国等市场推出，9月28日将在另外22个国家推出。图为东京银座苹果店门口排队的“果粉”。

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