iPhone 5全球发售 “果粉”为之疯狂

苹果iPhone 5周五在全球正式发售，苹果迷店外排起长龙等待抢购。在澳洲的店铺外约有600人排队，每人限购两支。iPhone为苹果利润率最高的产品，占其年度营收的一半。苹果表示将於周五在美国、法国、德国和英国等市场推出，9月28日将在另外22个国家推出。图为东京银座苹果店门口排队的“果粉”。