苹果iPhone 5中国上市遇冷 分析师调降出货预估

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透12月14日 - 苹果(AAPL.O)的iPhone 5在中国首日上市反应冷淡,此外有两名分析师调降其出货预估,导致苹果股价在周五下滑.
Jefferies分析师Peter Misek下修他对苹果iPhone在1-3月季度的出货预估,称苹果为了平衡过多库存,已经开始减少下给供应商订单.
Misek将他的第一季iPhone销量预估从5,200万支降至4,800万支.并调降毛利率预估两个百分点至40%.
瑞银Investment Research也下修苹果股价目标,从780美元降至700美元,因预计1-3月季度iPhone和iPad销售将减少.
"我们的一些中国消息人士认为,iPhone 5销售情况可能不如iPhone 4S那么好,"瑞银分析师Steven Milunovich在研究报告称.
iPhone 5周五在中国首度上市,外界原本预期应可让苹果改善其中国市场份额下降的局面,但是初步报告却显示需求不如预期热烈.
"iPhone 5在中国上市意外遇冷,我们尚不确定是因为天气(下雪),还是要求预购(防止出现混乱)的影响,"Misek说.
苹果股价周五收低3.75%,至509.79美元.(完)
(编译 李婷仪; 审校 张涛)
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