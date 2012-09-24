苹果iPhone 5热潮席卷全球

2012年9月21日，在慕尼黑的一家苹果专卖店，Ralf Marth庆祝自己成为首位购得iPhone 5的顾客。摄影： REUTERS/Michael Dalder

* 预售突破200万台,销售速度料将刷新纪录

* 销量料将助苹果录得强劲季度业绩

* 地图应用程序和缺乏支付功能芯片遭诟病

* 苹果股价升0.5%,报每股702美元

路透旧金山/伦敦9月21日电---尽管iPhone 5内置的地图程序遭诟病,但苹果迷为了买到iPhone 5,周五仍在全球各家苹果店外排起长队,预示着公司(AAPL.O)将迎来一个强劲的假日季.

iPhone 5比前一代更薄、更轻且拥有4英寸屏幕,已在美国、欧洲、亚洲和澳洲各地上市.移动运营商公布的需求刷新纪录,似将考验苹果的供应能力.

"虽然苹果接受的线上预购量已经是之前的两倍之多,但排队购买iPhone 5的人数仍比购买iPhone 4S的顾客数量多出70%,"Piper Jaffray分析师Gene Munster说.他并预期苹果周末的iPhone 5销量达到800万台.

购买新款iPhone的人数之多,也激发了华尔街的乐观情绪.德意志银行将苹果目标股价从775美元上调至850美元,称"需求十分强劲".

iPhone是苹果利润最高的产品,占到了该公司年营收的半壁江山.苹果股价在纽约市场午盘上涨0.5%,报702美元.

摩根大通估计,iPhone的销售在第四季可以给美国经济带来32亿美元的提振,几乎相当於斐济的经济总量.

苹果的对手及元件供应商三星电子(005930.KS)试图搅局,称其计划把iPhone 5纳入到当前对苹果的专利诉讼中.

上周五苹果开始接受iPhone 5的预售订单,在前24个小时共收到逾200万份订单,为之前iPhone 4S首日销售量的两倍.网上订单的出货时间大约需要三到四周.

iPhone5售价从16GB型号的199美元起,高至64 GB型号的399美元.

苹果开始交付新款手机之际,其竞争对手、处境艰难的黑莓手机制造商Research in MotionRIM.TO不得不承认,其在欧洲、中东和非洲再度遭遇服务问题.

iPhone 5支援更快速的4G行动网络,软体也有多处更新,包括苹果新的内建地图功能.这项功能是根据荷兰导航设备及数位地图制造商TomTom(TOM2.AS)的地图数据.

但不是每个人都感到惊艳.有些使用者批评该项内建地图有很多错误,找不到资讯,而且缺乏特色.

谷歌与苹果地图应用程式(APP)的比较,请点击(link.reuters.com/myw72t)

购买iPhone 5的五个理由,请点击(link.reuters.com/nuv72t)

iPhone销售预估图表,请点击(r.reuters.com/vyp62t)

智能手机比较图表,请点击(r.reuters.com/dym62t)

而且,也不是每个人都被苹果的成功所感动.

数百名在巴黎苹果专卖店外排队的苹果粉丝,听到了愤怒的店员和抗议苹果政策的人大声责骂.

有约20名曾经是苹果独立经销商的员工在这家店门口示威抗议,他们的商店因为无法与苹果直营店竞争而关闭.抗议人群中还有三名苹果专卖店的员工,他们罢工抗议苹果非但不提供员工餐券,还拒绝额外以一个月薪水做为年度奖金--而那些是许多法国工人的基本福利.

另外在旧金山,寻求成立工会的苹果员工Cory Moll在市中心最大的苹果专卖店门口高举抗议标语,声援法国劳工和为苹果组装产品的亚洲劳工.Cory Moll是倡议成立「苹果工人零售联盟」的创始者.

在那家店排队等待的人龙之长,环绕了好几个街区.

**大量顾客排队等候iPhone 5发售**

iPhone 5的发布吸引了大量顾客涌向全球各地的苹果商店.

数百人在纽约第五大道苹果商店的街区附近排队等候.

26岁的纽约布朗克斯居民Kadijah Perez没有听说地图问题.她表示,想要用iPhone 5手机用於导航,并称"希望他们会很快解决问题."

对37岁的马里兰州安纳波利斯居民Robert Delarosa来说,排队等候是头一遭,他由於iPhone 4口碑欠佳而没有购买,现在他已对手中的iPhone 3GS感到厌倦.

在伦敦中心的摄政街(Regent Street),大约1,300人在排队购买iPhone 5,几乎是上一款iPhone手机排队人数的两倍.

一位沃达丰(Vodafone)英国发言人表示,iPhone 5"是我们网络内迄今为止销售速度最快和数量最多的iPhone手机.预订量比iPhone 4S猛增逾50%."

在德国法兰克福苹果商店排队人群的队首,19岁的音乐人Okan Yasin自周四中午以来一直等候.他骄傲地拿着一个标记上面写着"Ich bin Nummer 1(我是第一个)".

在澳洲悉尼一个苹果商店所在街区附近有大约600人排队,这里是全球首个发售iPhone 5的商店.每名顾客最多可购买两部手机.

在东京,排队人群蜿蜒几个街区.

半导体工程师Wataru Saito说,"这款手机又薄又轻.我以前用三星手机,但iPhone的操作和感觉更好些,"他从周四中午以来一直在这里排队.

在香港,人们背着装满现金的背包在苹果店门前等候,希望能在发售时抢购到iPhone 5.门店的员工在欢呼着"iPhone 5, iPhone 5."

"如果把手机落在家里,我可能会疯掉,必须掉头回去取,否则一天都过不好,"20岁的学生James Vohradsky谈到现用的iPhone时说,他和妹妹已排了17个小时的队.

但他说,iPhone 5没有安装手机支付芯片"令人有点失望".

**可能供货不足**

有人担心可能没有足够的新款iPhone来满足需求.

软银和新加坡最大移动电话运营商新加坡电信(STEL.SI)称,需求已经超过了苹果之前的发售量,外界担心苹果或将无法满足这些需求.

日本运营商KDDI(9433.T)称其iPhone 5已售罄,澳洲电讯(TLS.AX)亦报告称在创纪录的18个小时内售罄.

苹果计划年底前在100个国家开卖iPhone 5,智能手机市场的竞争将变得更为激烈.(完)

--编译/审校 梁睿雪/兰秀娟/李婷仪/肖群英/侯向明/张荻

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