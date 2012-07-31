新版iPhone将在9月12日亮相--消息

路透旧金山7月30日电(记者 Poornima Gupta)---一名熟悉情况的消息人士称，苹果公司(AAPL.O)正加紧努力，争取在9月12日的活动上推出一款新产品，预示着人们期待已久的新版iPhone即将发布。

苹果通常在秋季发布其最新智能手机，使其正好赶上假期购物季高峰。

消息人士和分析师曾表示，新版iPhone的屏幕料将更薄、更大，并且底部的接口也将变小。

苹果周一未予置评。

苹果iPhone手机的发布是矽谷日程表上的重大事件之一，受到科技投资者、科技爱好者和消费者的密切关注。

这位要求匿名的消息人士称，9月12日的发布日期也许会有变动。

技术博客iMore周一早些时候率先表示新款iPhone将在9月12日亮相。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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