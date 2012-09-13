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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 13日 星期四 09:24 BJT

苹果发布iPhone 5

苹果周三发布iPhone 5，新款采用尺寸更大的4英寸酷炫“视网膜”显示屏，能兼容4G LTE网络，且整机较iPhone 4S轻20%。新款iPhone自9月14日起供预定，年底前将在100个国家有售。

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