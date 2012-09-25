苹果iPhone 5热卖逾500万部 但供应紧张问题隐现

* 关注苹果潜在的供应商问题

* 许多预订单将於10月出货

* 股价收低1.3%

路透9月24日电---苹果(AAPL.O)的iPhone 5智能手机发售头三天便热销500多万部,但股价下挫,因该产品产量难以满足需求.

虽然销售稳固,但苹果周一表示,初期供应已然告罄,许多预订单将在10月出货.

苹果执行长库克(Tim Cook)称,公司正"努力生产足够多的iPhone 5,以满足市场需要."

部分分析师预计,在上市的第一个周末,iPhone 5总销量便有望高达1,000万部.市场对这一新产品的预期如此之高,使得最新的销售数字难以打动华尔街.苹果股价周一收低1.3%至690.79美元.

由於需求如此热烈,市场密切关注苹果是否会因供应商问题,导致智能手机生产放慢.

"我们相信,如果不是供应吃紧,销量本可能会高出许多,"Baird Equity Research分析师William Power在报告中写道.

iPhone 5周五将在另外22个国家开卖,供应的限制料将让苹果感到压力.

让事态更加复杂的是,苹果最大代工生产商富士康位於山西太原的工厂发生2,000名员工群殴,工厂暂时关闭.

富士康并未证实旗下哪一家工厂负责供应苹果,但是富士康员工对路透表示,太原厂是为iPhone 5进行组装及生产零件的工厂之一.

台湾和硕(4938.TW)的工厂也是苹果产品的组装厂.

零件方面,苹果的萤幕主要供应商为日本夏普(6753.T),後者正深受高成本之苦,且忙于全力筹资偿还债务.消息人士对路透说,夏普的新iPhone显示器生产进度已经落後.

**需求强劲**

iPhone 5开卖初期的销量已超过iPhone 4S.苹果在2011年10月推出iPhone 4S後,首个周末卖出逾400万部.

Sterne Agee分析师Shaw Wu表示,"我们并不会过度担心这个'令人失望'的数字,因我们认为这是近期预期脱离现实的典型例子."

他并称,其预期苹果在9月当季将总计卖出2,700万部iPhone,在12月当季则将售出4,650万部.

iPhone 5是苹果迄今以来,在国际市场推出最为积极的产品之一.9月28日时将有31个国家销售iPhone 5,年底前则会在超过100个国家上市.

"外界对苹果总是寄予厚望,"BGC研究分析师Colin Gillis表示."这不仅足以让他们打破纪录,也能毁了他们."

iPhone是苹果利润最高的产品,占其年营收的一半.(完)

--编译 许娜/李婷仪/戴素萍;审校 徐文焰

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