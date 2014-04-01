苹果iPhone 6屏幕最早于5月开始生产--消息

路透东京4月1日 - 消息人士称，苹果供应商最早将于5月开始为iPhone 6批量生产显示屏，最初可能生产4.7英寸屏，5.5寸屏的生产可能会推后。

上述供应链消息人士表示，日本显示器公司(JDI)(6740.T)、夏普(6753.T)和韩国LG显示器(034220.KS)都将成为苹果供应商。这位消息人士要求匿名。

这三家供应商和苹果的代表均拒绝置评。

两款iPhone 6的屏幕尺寸都将大于iPhone 5S及5C的4.0英寸。

有关更大屏幕iPhone的臆测已盛传好几个月，这将是iPhone又一次小幅调整，企图赶上三星(005930.KS)等对手。

苹果股价从2012年11月以来一直低于600美元，一部分是因市场担心智能手机市场饱和，以及苹果是否有能力持续走在科技创新最前端。

消息人士称，两款iPhone 6的面板预料都将使用内嵌式触控面板技术。这项技术已用于iPhone 5。

但一名消息人士称，由于5.5寸较大尺寸内嵌式触控面板的生产颇有难度，已经决定先开始量产4.7寸机种。

消息人士称，5.5寸机种面板的生产预料几个月后开始，也有可能改成电容式触控面板，而非内嵌式。

消息人士称，日本显示器将是第一家开始生产的供应商，最快5月开始。其他供应商预定6月左右开始生产。(完)

(编译 李爽/蔡美珍；审校 艾茂林/侯向明)

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