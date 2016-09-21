苹果iPhone 7生产成本为224.8美元 高于前代--IHS Markit

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透9月20日 - 根据IHS Markit(INFO.O)拆解分析，苹果APPL.O生产iPhone 7智能手机的成本要高于前代的iPhone 6S，因电池及存储容量加大等。
包括5美元的基本生产成本在内，iPhone 7的总生产成本升至224.80美元，较IHS Markit对iPhone 6S生产成本的估值高出36.89美元。
苹果iPhone 7存储容量32GB版本的裸机售价为649美元。
IHS Markit周二同时表示，iPhone 7的物料清单成本(BOM)和竞争对手三星电子(005930.KS)的旗舰智能手机相仿，但苹果的利润率较高。
IHS Markit成本指标服务资深主管Andrew Rassweiler表示，“在其他条件不变的情况下，苹果硬件利润仍高于三星，但物料成本则是高于以往。”
IHS Markit尚未对尺寸更大的iPhone 7 Plus进行拆解分析。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。