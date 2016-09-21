苹果iPhone 7生产成本为224.8美元 高于前代--IHS Markit

路透9月20日 - 根据IHS Markit(INFO.O)拆解分析，苹果APPL.O生产iPhone 7智能手机的成本要高于前代的iPhone 6S，因电池及存储容量加大等。

包括5美元的基本生产成本在内，iPhone 7的总生产成本升至224.80美元，较IHS Markit对iPhone 6S生产成本的估值高出36.89美元。

苹果iPhone 7存储容量32GB版本的裸机售价为649美元。

IHS Markit周二同时表示，iPhone 7的物料清单成本(BOM)和竞争对手三星电子(005930.KS)的旗舰智能手机相仿，但苹果的利润率较高。

IHS Markit成本指标服务资深主管Andrew Rassweiler表示，“在其他条件不变的情况下，苹果硬件利润仍高于三星，但物料成本则是高于以往。”

IHS Markit尚未对尺寸更大的iPhone 7 Plus进行拆解分析。(完)