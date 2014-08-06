苹果将于9月9日举行iPhone相关媒体活动--科技网站

路透8月5日 - 科技资讯网站Re/code称，苹果公司(AAPL.O)计划在9月9日举行与iPhone有关的“大型”媒体活动，报导未说明消息来源。

苹果通常在9月发布最新型号iPhone手机。

苹果没有立即回复路透寻求置评的邮件。

分析师和媒体报导之前曾表示，苹果今年可能发布屏幕尺寸分别为4.7英寸和5.5英寸的两款iPhone，以与三星电子(005930.KS)拥有5.7英寸大屏的Galaxy Note 3一决高下。

苹果之前发布的iPhone 5S和iPhone 5C的屏幕均为4英寸。

《华尔街日报》7月曾报导称，苹果已经要求供应商在年底前生产7,000-8,000万部新型大屏iPhone。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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