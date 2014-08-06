苹果将于9月9日举行iPhone相关媒体活动--科技网站

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透8月5日 - 科技资讯网站Re/code称，苹果公司(AAPL.O)计划在9月9日举行与iPhone有关的“大型”媒体活动，报导未说明消息来源。
苹果通常在9月发布最新型号iPhone手机。
苹果没有立即回复路透寻求置评的邮件。
分析师和媒体报导之前曾表示，苹果今年可能发布屏幕尺寸分别为4.7英寸和5.5英寸的两款iPhone，以与三星电子(005930.KS)拥有5.7英寸大屏的Galaxy Note 3一决高下。
苹果之前发布的iPhone 5S和iPhone 5C的屏幕均为4英寸。
《华尔街日报》7月曾报导称，苹果已经要求供应商在年底前生产7,000-8,000万部新型大屏iPhone。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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