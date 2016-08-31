焦点：欧盟执委会要求苹果向爱尔兰补缴至多130亿欧元税款

路透布鲁塞尔/都柏林8月30日 - 欧盟执委会周二要求苹果(AAPL.O)向爱尔兰补缴至多130亿欧元(145亿美元)税款，因其裁定该公司获得非法国家补助。

苹果和爱尔兰政府均表示，苹果的税务处理符合爱尔兰和欧盟法规，他们将对该裁决提起上诉。这项裁决是欧盟打击所谓优惠税收协议(sweetheart tax deal)行动的一部分。较小的欧盟成员国为了吸引就业和投资，常常会向跨国企业提供优惠税收协议。

美国认为本国企业成为欧盟打击目标，美国财政部的一位发言人警告称，此举可能损及美国在欧洲的投资，“以及美国和欧盟之间经济伙伴关系的重要精神”。

美国星巴克(SBUX.O)已被命令向荷兰支付最高3,000万欧元(3,300万美元)税款，亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)和麦当劳(MCD.N)也正处在欧盟执委会的调查之中。

苹果股价下跌不到1%。

欧盟竞争事务执委维斯塔格提出质疑：人们如何能认为允许苹果仅按0.005%的税率纳税是公平的。苹果旗下主要爱尔兰部门2014年的税率即为0.005%。

“爱尔兰在逾20年中所裁定的税额人为地减少苹果税负，有违欧盟的国家补贴规定。苹果现在必须归还这些利益。”维斯塔格在记者会中说。

分析师表示，此天价金额凸显出执委会强硬立场，但由于每个案件有其不同背景和税规，律师表示将来再出现大额税款追缴的可能性不好说。

苹果本案可能得在欧盟或爱尔兰法庭缠讼数年。截至6月底为止，苹果拥有逾2千亿美元的现金及可随时变现的证券。

税务专家说，欧盟执委会面临说服法庭支持其立场的硬仗。欧盟虽已发现某些税规是违反竞争力的，但欧盟以前从未裁定政府是否把其适用于苹果、星巴克等企业的税规公平地一体适用。

所以有一些律师和会计师说，他们对于苹果最终是否补税感到怀疑。

“欧盟所引用的论据，并没有说服我，”国际税务谘询公司Taxand的全球总经理Tim Wach说。

**“虚假”协议**

欧盟的裁决，挑战了爱尔兰对在该国注册的苹果子公司的获利课税方式。

苹果把在美国研发的技术授权给爱尔兰子公司。然后由这些子公司聘请代工厂，制造产品并销售至苹果在欧洲和亚洲各地的零售子公司。

由于制造成本仅占这些产品售价的一小部分，而且在营业利润当中，零售子公司所占的份额也很小，所以苹果爱尔兰公司(Apple Ireland)获利相当可观。2011年该公司在付给美国母公司20亿美元知识产权使用费后的获利是220亿美元。

欧盟执委会说，但爱尔兰税务当局却同意仅需对爱尔兰境内产生的5,000万欧元获利课税。而根据一项在1991年达成、并于2007年展期的苹果税负协议条款，苹果可将其爱尔兰营业部门的大部分获利分配至一家“总公司”，但那家总公司并无任何员工或者经营场所。

“这个‘总公司’没有运营能力，不能处理和管理分销业务或与该业务有关的其他实质性业务，”执委会称。

执委会表示，该项税负协议没有税法依据，而且对别家企业无效，所以属于国家补贴。

爱尔兰财长Michael Noonan称非常不赞成这一决定，为维护爱尔兰对投资的吸引力，他将会上诉。

“这一决定没有经济基础。很诡异，是竞争委员会的政治行为，”Noonan称。

数十年来，爱尔兰的低税率一直是经济政策的基石，吸引跨国公司的投资，这些企业的员工占全国工人数量的近10%。

对谷歌和Facebook等诸多科技企业来说，最有吸引力的是爱尔兰允许企业采取的税务结构，使他们以远低于12.5%基准税率的水平纳税。这些公司表示，他们遵守所有的税务规定。

苹果称有信心赢得上诉。

“欧盟执委会是要改写苹果在欧洲的历史，无视爱尔兰税法，有悖国际税收体制，”库克在苹果网站上发表致顾客的信中称。

“公司在哪个国家创造价值，就应该在哪里为利润纳税，”他称。

**美国反对**

美国财政部上周发布一份白皮书，称正在寻求可能的回应方式，以应对被其视作是针对美国企业的不公平做法，其中可能包括对欧洲企业的美国分支额外征税。

白皮书指出，欧盟的税收规定可能夺走美国的财政收入。

按照美国税法，如果苹果将爱尔兰公司的利润汇回美国是可以征税的；而苹果若想利用这部分获利进行派息，就必须将其汇回国内。

但在欧洲缴纳的任何税款都可从美国应缴税款中扣除。美国财政部称，欧盟执委会的做法与欧盟税法及国际条约相左。

欧盟执委会称其将竞争法用于税收规定的做法符合欧盟法律，并对所有公司一视同仁。

但荷兰、比利时和卢森堡已就欧盟反对这几国与跨国企业签订税收协定的判决提出上诉。

苹果在爱尔兰科克郡聘用了5,500名物流和分销等部门的员工，约占苹果欧洲员工总数的四分之一。

欧盟执委会之前曾表示，苹果的纳税方式“是出于就业方面的考虑。”

苹果则称其在爱尔兰的全部收入是按12.5%的税率纳税的。

苹果首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)指维斯塔格所说的有效税率“完全是瞎编乱造”。

苹果在爱尔兰的税负结构图表：tmsnrt.rs/2bxS7Sd (完)