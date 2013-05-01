苹果170亿美元发债赢得市场青睐

资料图片：在香港的一家苹果专卖店外，一名工人在高空工作。 REUTERS/Bobby Yip

路透纽约/伦敦4月30日 - 美国苹果公司(AAPL.O)周二完成规模高达170亿美元债券发行的定价工作，这宗史上最大规模的非银行机构发债交易赢得了投资者的青睐。当前公司已转变策略，希望安抚惊慌不安的股东。

就在宣布季度获利出现10年来首度下滑的一周之后，公司进入市场展开大规模融资，希望筹集资金用于回馈苹果股东1,000亿美元现金的计划。

消息人士表示，这宗发债可能受到热烈追捧，投资者提交认购的速度要足够快才能有机会参与。苹果是唯一一家账上没有一分钱负债的主要科技企业。

此次发债共有六部分，全部以美元计价，截至纽约时间中午共计吸引逾500亿美元的认购资金--即便是在当前债市红火的背景下，这样的需求亦堪称巨大。

“苹果已明确表态这项交易是有利于股东的行为，不过该公司拥有庞大的业务标准和品牌认知度，”First Investors Management投资组合经理Rajeev Sharma对IFR表示。

“苹果是人人都想纳入投资组合的对象。”

据汤森路透/IFR数据显示，苹果170亿美元的交易规模轻松超越了之前最大的单笔交易，即去年11月雅培制药分拆AbbVie规模为147亿美元的交易。

一名消息人士稍早透露，周一已告知潜在投资者，这将是苹果今年仅有的一次发债，显然使该公司还可能进行欧元或英镑交易的憧憬泡汤，并帮助提升了对周二这笔大额发债的需求。该项交易由德意志银行和高盛牵头。

**改变策略**

苹果在七天的时间内改变策略来满足投资者，进行大规模发债，这是具有里程碑意义的一周，该公司即成为全球派息最多的公司，还夺回以市值计全球最大的公司头衔。该公司市值达4,130亿美元。

投资者对苹果坐守1,450亿美元巨额现金不与股东分享感到不满，再加上公司获利增长前景趋黯无法带来惊喜，因此在去年9月苹果股价突破705美元后狠狠地抛售苹果股票。

在9月21日-4月19日这段时间里，苹果股价暴跌逾45%，每股跌约320美元。

但过去10天以来，苹果股价大涨超过12%，因一群以收益为导向的投资者被接近3%的股息率所吸引，纷纷抢购苹果股票。股价周二升逾3%，超444美元。

过去一年，市场对未来盈利增长的预期已经大幅下降。汤森路透StarMine数据显示，在公司获利经历了10年的两位数高增长后，现在分析师平均预期未来10年获利的复合年增长率(CAGR)将低于7%。

**筹集现金**

尽管苹果持有的现金多达1,450亿美元，数量惊人，但在美国只有450亿美元可供随时自由支配，意味着苹果未来三年内需要筹集约600亿美元用于股东资本回报计划。

分析师认为，现在进入债市发债合情合理，因为利率接近纪录低点，筹资成本较低。

但苹果没能获得评级机构最高的AAA评级。标准普尔给予的评级为“AA+”，穆迪评级为“Aa1”。

尽管如此，投资者对苹果债券表现出浓厚兴趣，让苹果得以降低此次发债所有部分的定价，从三年期到30年期每批债券收益率都比指导价位低出5个基点。

苹果是次发债售出10亿美元三年期浮息债券，15亿美元三年期固息债券，20亿美元五年期浮息债券，40亿美元固息债券，55亿美元10年期固息债券和30亿美元30年期固息债券。(完)

(编译 郑茵/王翔琼/梁睿雪/白云; 审校 程琳/李爽)

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