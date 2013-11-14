苹果被意大利当局指控逃税--消息

路透米兰11月13日 -两位司法界消息人士告诉路透，美国科技巨头苹果公司(AAPL.O)正接受意大利当局调查，被控在当地逃税10亿欧元(13.4亿美元)。

其中一名消息人士称，米兰检方指出苹果在2010年和2011年分别向意大利税务当局少报税2.06亿欧元和8.53亿欧元。这也证实了意大利杂志L'Espresso的报导。

“正在调查这笔税款的数额，”该消息人士称。

据悉，苹果的意大利子公司通过将部分获利记入爱尔兰子公司“苹果销售国际公司”(Apple SalesInternational)，从而降低应纳税所得。

“苹果在美国和欧洲都缴纳了全部应缴税款，我们一直接受全球政府的审计，”苹果公司在声明中称，“意大利税务当局在2007、2008和2009年已经审计过苹果，并确认我们完全遵守经济合作暨发展组织文件和透明度要求。我们确信当前的审查将得出同样的结论。”

在意大利当局对知名企业展开的税务调查中，制造iPhone的苹果公司成为最新目标。全球目前正掀起一轮严打行动，以预防谷歌(Google)(GOOG.O)、Amazon(AMZN.O)之类的公司逃税。(完)

(编译 朱晓军；审校 隋芬)

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