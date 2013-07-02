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路透中文国际短讯 | 2013年 7月 2日 星期二 13:27 BJT

苹果在日本申请注册“iWatch”商标

日本专利局官员周一称，苹果已经在日本申请注册“iWatch”商标。苹果于6月3日提交了专利申请，日本专利局网站在6月27日公布了这项申请。日本专利局官员称，该商标的保护范围包括电脑、电脑外设和腕表设备。图为苹果logo。路透

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