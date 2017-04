苹果挖角豪雅表销售高管 助其今秋推出iWatch

路透巴黎7月4日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)挖角瑞士豪华手表品牌豪雅表(Tag Heuer)一名销售副总裁,以期协助苹果今秋推出iWatch。

豪雅表周五表示,年资七年的销售副总裁Patrick Pruniaux周一离职,赴苹果就任。其未透露新工作内容为何。

苹果则拒绝发表评论。

最近几个月苹果从奢侈行业挖角了几位高管。博柏利(Burberry)(BRBY.L)前执行长Angela Ahrendts今年五月加入苹果,成为零售及在线销售的新主管;另外法国时尚品牌伊夫圣罗兰(Yves Saint Laurent)前执行长Paul Deneve去年跳槽到苹果,负责专案项目。

豪雅表发言人谈及Pruniaux时称,“我认为他可能是被猎头挖走了,”并补充称已找到替代人选。

分析师及业内高管称,智能手表会否损及瑞士豪华手表业尚在未定之天。

“我认为iWatch不会对瑞士高端手表带来威胁,”苏黎世Kepler Cheuvreux的分析师Jon Cox表示。

“但我认为它可能会冲击到较低端的手表,比方说售价在1,000美元以下的产品;如果iWatch的需求热度极高,就有可能在较低端手表市场造成暂时的波动。”

LVMH手表品牌主管兼宇舶表(Hublot)品牌主席Jean-Claude Biver称,他认为瑞士手表业必须严肃看待智能手表带来的威胁。

“iWatch将和众多其他苹果产品一样,成为身份的象征,特别是在刚面市的阶段,”他说。“我个人相信,该产品有潜力成为手表行业的威胁,(手表行业)不应该袖手旁观。”

一名专利官员本周稍早表示,苹果在日本申请注册“iWatch”商标;这暗示该公司可能很快就会推出智能手表。

市场愈发臆测,苹果正准备推出iWatch。该产品将配备数个健康与健身感应器,并可通过与iPhone和iPad关联,使用短信和通知等功能。(完)

(编译 于春红/徐文焰;审校 龚芳/张荻)

