苹果智能手表和新款iPhone将支持NFC--WSJ

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透9月4日 - 《华尔街日报》援引知情人士报导称，苹果(AAPL.O)计划在即将发布的智能手表上运用近场通信技术（NFC）。NFC是一种用来进行无线支付的技术。
报导还称，预计苹果还会将该技术运用在新款iPhone上。
知情人士对《华尔街日报》称，苹果智能手表将有两种尺寸，配备可追踪和监测健康状况的传感器。
但报导指出，苹果智能手表不太可能在今年上市销售。
路透就此向苹果致电并通过电邮寻求置评，苹果方面没有立即回复。
报导称，NFC将允许用户通过存储在苹果iTunes数字内容商店的信用卡信息进行支付。
苹果已邀请媒体参加9月9日在加州库比蒂诺举行的“特别活动”，预计该公司会在这次活动上发布新款iPhone。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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