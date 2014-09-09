苹果推出库克执掌公司以来首款新产品Apple Watch

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透加州丘珀蒂诺9月9日 - 苹果(AAPL.O)在周二的新产品发布会上推出了一款智能手表Apple Watch，称这款可穿戴设备将谱写公司历史的新篇章。
这是首席执行长苹果执行长库克(Tim Cook)执掌公司以来开发并推出的首款新产品。这款可穿戴设备将与iPhone配套使用，具备通信以及追踪用户健康和体能状况等功能。
苹果表示，此款智能手表三个系列，其中包括有运动系列和18K镀金高端系列，售价从349美元起，明年初上市。
这款手表采用防刮蓝宝石表面，配备了"TAPTIC引擎"，有来信息提醒功能。还配备有"SIRI"数字助理功能。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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