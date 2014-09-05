苹果智能手表和新款iPhone将支持NFC--WSJ

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
(本文由路透中文网编译提供)
路透9月4日 - 《华尔街日报》(WSJ)援引知情人士报导称，苹果 计划在即将发布的智能手表上运用近场通信技术（NFC）。NFC是一种用来进行无线支付的技术。
报导还称，预计苹果还会将该技术运用在新款iPhone上。
知情人士对《华尔街日报》称，苹果智能手表将有两种尺寸，配备可追踪和监测健康状况的传感器。
但报导指出，苹果智能手表不太可能在今年上市销售。
路透就此向苹果致电并通过电邮寻求置评，苹果方面没有立即回复。
报导称，NFC将允许用户通过存储在苹果iTunes数字内容商店的信用卡信息进行支付。
苹果已邀请媒体参加9月9日在加州库比蒂诺举行的“特别活动”，预计该公司会在这次活动上发布新款iPhone。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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