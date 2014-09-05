苹果智能手表和新款iPhone将支持NFC--WSJ

(本文由路透中文网编译提供)

路透9月4日 - 《华尔街日报》(WSJ)援引知情人士报导称，苹果 计划在即将发布的智能手表上运用近场通信技术（NFC）。NFC是一种用来进行无线支付的技术。

报导还称，预计苹果还会将该技术运用在新款iPhone上。

知情人士对《华尔街日报》称，苹果智能手表将有两种尺寸，配备可追踪和监测健康状况的传感器。

但报导指出，苹果智能手表不太可能在今年上市销售。

路透就此向苹果致电并通过电邮寻求置评，苹果方面没有立即回复。

报导称，NFC将允许用户通过存储在苹果iTunes数字内容商店的信用卡信息进行支付。

苹果已邀请媒体参加9月9日在加州库比蒂诺举行的“特别活动”，预计该公司会在这次活动上发布新款iPhone。（完）