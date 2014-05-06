苹果大举网罗医疗技术专才 或为iWatch预做准备

图为4月22日在纽约第五大道苹果零售店拍到的苹果公司标识。 REUTERS/Brendan McDermid

路透旧金山5月5日 -苹果(AAPL.O)正在筹建一支由医疗技术高级人才组成的团队，此举在生物科技领域引发喧然大波，暗示苹果或许正在为其备受期待的iWatch等可穿戴式科技产品预做准备。

根据LinkedIn的情况更新，过去一年来，苹果至少网罗了六位在生物医疗领域享有盛名的专家。两位了解招募情况的人士表示，有一位相当知名的研究人员两周前有所动作，同时苹果正在招募其他医疗专业人士及硬件(硬体)专家，不过招募人数并不清楚。这两位知情人士不愿具名。

多数招募人才属于感应技术行业，苹果执行长库克(Tim Cook)去年特意挑出该领域作为优先“发展”目标。产业消息人士表示，这些举动折射出苹果的一种愿景，希望染指从血糖到营养水平等各类指标的测定仪器，而不仅限于目前市面上已有的健康检测仪。

“这是生物感测领域中很特别的一类，”Rock Health首席策略长Malay Gandhi表示。RockHealth是一家位于旧金山的创投公司，投资过着名的穿戴科技初创公司Augmedix和Spire等。

苹果正面临兑现库克承诺的压力--需要在今年推出新产品类型。自2010年发布iPad以来，该公司还没有推出过一款新型产品，这个事实影响着投资者心态：尽管苹果计划进行一系列回购和派息，但股价仍然远低于高点。

美国投资大亨伊坎(CarlIcahn)4月23日在Twitter上表示了对苹果季报和回购方案的认可，并称“相信我们在见到新产品时都会满意”。

苹果已经在日本注册了“iWatch”商标。若干苹果专利涉及腕戴式设备，而且苹果在2月还提交了一项智能耳塞的专利--这种耳塞可以追踪脚步并检测头部姿势。

一位要求不具名的移动医疗保健业高管向路透表示，他近期曾和苹果iWatch团队的管理人员交流。他称，苹果的计划不止于穿戴式设备，而且正在考虑仿照其软件商店(app store)建立一整套保健和健身服务平台。

苹果发言人Steve Dowling拒绝对该公司的医疗保健科技计划或近期雇佣情况置评。

医疗科技行业正押注苹果会建立软件商店式的平台，这样初创公司就可以自行开发移动医疗保健应用的软硬件。

苹果已经从Vital Connect、Masimo Corp、Sano Intelligence和O2 MedTech等公司挖走了生物医学工程师。

**只是在花钱雇人**

奇点大学(Singularity University)FutureMed项目的负责人Daniel Kraft表示，第一版iWatch可能监测血压、心率和其他重要健康指标。FutureMed项目研究开发新技术和这些技术在生物医学方面的潜力。

他预计，苹果最终会发布一款设备，可以在不抽血的情况下连续监测血糖水平。

“苹果招募的一些人才可以接触到商业机密和信息，”医疗设备公司Masimo的执行长JoeKiani表示，该公司首席医疗官2013年中被苹果挖走。

Kiani表示，苹果提供可观的薪水，但很少提及他们在做什么研究。“他们只是在花钱雇人，”他说，“我只希望苹果正在做的事情跟我们不一样。”

**面临FDA质疑**

如果苹果计划推出功能超出健康监测范围的设备，可能面临监管障碍。纽约时报1月时报导，包括O’Reilly在内的苹果高层与美国食品药物管理局(FDA)的高级官员会过面，其中包括起草FDA移动健康指导规章的官员Bakul Patel。

2013年秋季，FDA宣布将重点监管那些打算将智能手机用作医疗设备、或将之用作常规医疗设备辅助配件的应用软件。那或许指的是譬如测量肺功能或尿样分析的应用和配件，而不是耐克FuelBand运动腕带那样只记录行走步数而不提供医疗建议的设备。

苹果也目睹了竞争对手尝试生产面向大众市场的设备，但却以失败告终的经历。比如三星Galaxy Gear智能手表就饱受批评，消费者评价顶多只能称得上马马虎虎。

Endeavour Partners的一份报告发现，三分之一的美国消费者在拿到可穿戴设备后，通常会在六个月内就弃之不用。报告指出，可穿戴设备面临的主要挑战包括电池使用寿命、款式、实用度和医疗必要性。就在本月，耐克向Re/code证实已经裁减了FuelBand团队的部分职位。

与此同时，谷歌(GOOG.O)则另辟蹊径，在3月先发制人推出Android Wear，这是一款专用于可穿戴设备的安卓软件。跟苹果一样，谷歌也表现出对医疗技术的兴趣，正在开发通过泪液监测血糖的隐形眼镜。(完)

(编译 戴素萍/朱晓军/杜明霞/白云; 审校 郑茵/张荻/王翔琼)

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