苹果智能手表IWATCH或采用多样化外观设计--WSJ

路透旧金山6月20日 - 华尔街日报(WSJ)周五援引消息人士报导，苹果(AAPL.O)计划今年秋季推出有多种屏幕尺寸和款式可选的智能手表iWatch。

数位知情消息人士周四对路透表示，台湾广达(2382.TW)将从7月开始量产苹果的首款智能手表。

华尔街日报周五还援引消息人士称，台湾广达将生产这款苹果智能手表。

消息人士之一周四对路透表示，苹果预计iWatch推出第一年付运量为5,000万只，但这只是初步预估，可能进行调整。

另一位消息人士对路透称，韩国LG显示器(034220.KS)是首批iWatch显示屏的的独家供应商。

iWatch还配备有监测用户脉搏的传感器。据另外两位消息人士周四称，新加坡的影像和传感器生产商Heptagon是这项组件的供应商之一。

在苹果这款智能手表推出前，三星(005930.KS)、索尼(6758.T)、摩托罗拉和LG电子(066570.KS)已经推出过类似产品。科技业观察人士认为，这款设备一直没什么吸引力，使用便捷度也没有达到广为大众接受的程度。

但可穿戴设备市场却在快速成长。数据公司IDC估计，包括智能手表在内的可穿戴计算设备今年的全球出货量将较2013年增长两倍。

苹果拒绝对有关iWatch的报导置评。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。