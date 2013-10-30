iPhone在日本智能手机市场势不可挡

路透东京10月29日(记者 Sophie Knight) -苹果公司(AAPL.O)第三季财报令人失望，但在日本市场却不见任何踪影。日本最大的电信运营商NTTDoCoMo(9437.T)终于加入苹果iPhone销售阵营亦推高了其他大型运营商的销量，苹果产品在日本市场的整体销量猛增逾40%。

今年第三季度，日本占苹果全球营收的近10%。日本运营商推出的折扣和现金返还等促销手段强烈吸引消费者。NTTDoCoMo在经过多年的拖延后最终开卖iPhone，令其它运营商感到巨大压力。

对苹果公司而言，日本运营商间的价格竞争有助于强化iPhone在日本市场的主导地位。

科技顾问SerkanToto表示：“日本就是一个信奉‘苹果公司’的国家。日本人买iPhone是因为觉得它酷，并不是因为它先进的功能。很多功能性手机有的功能它都没有，没有电子钱包、没有数字电视调谐器，它就是一个时尚产品。”

根据Counterpoint技术市场研究公司的数据，DoCoMo加入后iPhone9月的市场份额已经升至创纪录的34%，苹果公司将由此在日本扩大其对三星电子(005930.KS)的领先优势。三星Galaxy智能手机在中国和欧洲很受欢迎。

但讽刺的是，DoCoMo却不是iPhone大卖的主要受益者，至少目前还不是。

公司数据显示，DoCoMo的净用户9月份减少66,800，也是迄今最大的月度损失，而竞争对手KDDI(9433.T)和软银(9984.T)分别净增了25万用户左右。

运营商为抢占市场份额陷入一片厮杀，而苹果却坐享其成。

Gartner资深研究分析师Atsuro Sato表示：“在NTTDoCoMo开卖iPhone之前，以iPhone市场份额计，日本已经是苹果公司业绩最好的国家之一。如果三大运营商继续售卖，iPhone的份额可能会占全部智能机的一半。”Atsuro Sato认为iPhone的流行部分与激进的定价策略有关。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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