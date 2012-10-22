苹果移除Mac OS X浏览器中的Java插件

路透波士顿10月19日电---苹果电脑用户在安装Mac操作系统更新时，苹果公司(AAPL.O)将移除其电脑浏览器上的旧版甲骨文ORCL.OJava软件。

苹果在其支持网站上(support.apple.com/kb/DL1572)宣布了这一消息，称如果用户希望访问以Java语言编写的网页内容，需要直接从甲骨文网站下载Java插件。

苹果没有给出作出改变的原因。苹果和甲骨文均拒绝置评。

两公司两年前曾表示，双方同意苹果在未来某天将不再为其Mac用户提供Java软件，而这一责任将落到甲骨文身上。但他们当时未提供具体日期。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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