苹果新款iPhone添加“kill switch”防盗系统

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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(本文由路透中文网编译提供)
记者 Marina Lopes
路透华盛顿9月17日 - 苹果 新款iPhone手机添加了名为“kill switch”的防盗系统，可让用户在手机被盗时锁定设备并删除里面的数据。这对长期以来一直推动电信行业在遏制盗窃方面更多作为的监管机构而言可谓一大胜利。
根据纽约州总检察长施奈德曼（Eric Schneiderman）办公室发布的声明，“kill switch”将是iPhone 6和iPhone 6 Plus的标准配置，老款iPhone从周三开始可安装该工具。
施奈德曼与另外一位检察官George Gascón长期以来一直在努力推动设备厂商将“kill switch”纳入他们设备的默认设置。
“这是改变游戏规则的举动，”Gascón说。“这是一大进步，将改变街头的行为，最终会改变这种暴力流行病。”
这标志着“kill switch”首次成为iPhone手机的一个默认选项。
今年4月，包括苹果在内的10家设备厂商签署了在其新款智能手机上配置该功能的自愿协议。
根据施奈德曼办公室，2012年美国有160万人的智能手机被盗。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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