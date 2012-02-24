特写：富士康“高薪之下必有勇夫”

路透龙华2月23日电（记者 James Pomfret）---苹果在中国的主要代工厂富士康2354.HK虽然以工作条件恶劣而闻名，并因此招致对其用工行为的深入调查，但这并不妨碍外来务工人员的蜂拥而至。

在烟雾弥漫的深圳工业郊区，成千上万求职者拥挤在富士康龙华工厂的北门外参与招聘，他们中的大部分人来自外地农村。

警察封锁了附近的道路，招聘人员将求职者排成队列，通过提问进行初步筛选，随後让部分人进入一座建筑进行注册，并开展体能和心理测试。

现年19岁来自湖北的王金涛（音）说，大家都想在这儿找份工作，我在过去两周每天都来，希望今天能被录取。

富士康每天聚集成千上万求职者的壮观场面，与华南很多规模较小工厂的情况形成鲜明对比，春节过後这些较小工厂为招聘工人使劲浑身解数。

尽管2009年的一系列员工跳楼事件，暴露出富士康严格、军事化的生产线风格，很多工人仍认为，富士康严格但是有组织，而且公平。

公平劳工协会（FLA)主席希尔登（Auret van Heerden）在2月15日接受路透采访时说：“富士康设备一流，物质条件比平均水平高很多。”不过几天后他在彭博对富士康进行评论时，似乎不是那麽乐观，称富士康有“很多问题”需要解决。

公平劳工协会正在苹果的授权下对苹果八大中国供应商的工作环境进行大范围调查，这其中包括在中国有接近120万工人的富士康。

苹果首席执行官库克将此次调查描述为“前所未有”的审计，以缓和长期以来外界对一些供应商虐待工人的指责。

“喘口气的功夫都没有”

曾在富士康观澜工厂组装过iPhone 4s的年轻民工胡宝强（音）称，他当时的工作仅是将金属盖套在芯片上，但压力非常大，每个小时大约要完成约1,000部手机。

他在富士康龙华工厂大门外说，这活不难，但是你必须一直干，不能休息，感觉“连喘口气的功夫都没有”。他说主管时时刻刻都在盯着，压力非常大。围在边上的工人纷纷点头同意。

尽管这样，胡宝强还是希望能到富士康龙华工厂工作。

富士康称，从本月起中国工人的薪水上调16-25%。该消息看似正面，不过龙华工厂的很多工人表示，管理层同时对原本免费的宿舍和伙食进行收费，工人实际到手的钱没有那麽多。

随着通胀进一步蚕食蓝领工人的积蓄，中国设定涨薪目标，2015年以前，工资涨幅至少为13%。

一名姓向（音）的工人说，其他支出多了，工资和没涨一样。

富士康在2月17日宣布涨薪的声明中称：“作为中国一家顶级制造公司，我们富士康所有中国工厂向初级工人提供的基本工资，已经远远高出当地政府所制定的最低薪金水平。”

Sinolink的Feng Yu等分析师认为，富士康涨薪对其利润的影响不会很大，因为对高附加值科技代工厂来说，工资仅占生产成本的约10%。富士康向中国内陆发展，利用更为廉价劳动力的策略对获利也有帮助。

2011年，中国1.58亿农民工的月平均工资较2010年大涨21.2%至2,049元，广东等沿海发达地区的工资更高。

富士康龙华工厂招聘中心外的一个电子广告板显示，深圳一名普通工人的月薪为1,800元。向应聘者说明情况的招聘人员称，太原等华北城市的工厂一个月只能挣1,550元。

为戴尔、宏基、东芝和惠普等企业代工的仁宝电脑称，每年都对薪水进行调整，目前其上海附近的昆山工厂月基本工资为1,200-1,300元。向苹果、诺基亚和HTC提供触摸面板的胜华科技也表示，其工人的薪水高於当地最低工资。

尽管富士康面临很多指责，对很多人来说，这里仍是理想的工厂，与很多小厂相比更为稳定，工资、职业前景和居住条件也更好。

来自武汉现年23岁的刘芳华（音）说，轻生不好，压力是有，但那还是心态问题，如果情况不好，辞职就是了。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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