苹果智能手表为何没有叫“iWatch”

路透旧金山/纽约9月11日(记者 Christina Farr/Jennifer Saba) - 苹果公司周二的发布会可谓一场营销盛宴。整场发布会充斥着各种有趣的电子产品、夸张营销和各式各样的明星。但惟独缺少一样：智能手表名称前少了个前缀字母"i"。

苹果公司多代热门产品都以字母“i”为前缀，从手机到平板电脑。但在周二的发布会上，苹果首席执行官库克则将其首次发布的智能手表称之为Apple Watch。

这家仅营销和广告费用就耗资数亿美元的公司不会冲动行事。一些品牌专家表示，苹果选择直接称其为Apple Watch有两方面的意图，是为了凸显该公司四年来首次推出全新类别产品，向公众传达出一种讯息，即苹果正在迈向新领域。

其他人表示，将前缀字母“i”去掉或许表示这款手表目前的定位：iPhone的配件和附属品，而非具有独立价值的产品。

苹果公司未就路透的置评请求作出回应。

美国品牌研究咨询公司Brand Keys负责人Robert Passikoff表示：“他们关注着未来。这款智能手表只是众多其他还会用字母‘i’作前缀的产品的附属品。所有这些可穿戴技术产品都不能孤立存在。”

Passikoff表示：“这款手表更像是一款附属的APP，而非一件单一的产品。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。