时尚界对Apple Watch的外形看法不一

路透加州库比蒂诺9月9日(记者 Christina Farr) - 时尚评论人士对于苹果公司周二最新发布的智能手表意见不一，这些人的看法对于Apple Watch能否被消费者所普遍接受或许至关重要。

很多评论人士称赞Apple Watch简洁美观，但一些博客写手和时尚编辑表示，这款手表的风格偏向男性化，限制了其对部分时尚敏感人士的吸引力。其他人则表示，Apple Watch的设计虽然讨人喜欢，但不具革命性。

Apple Watch的起步价为349美元，将于明年开售。

Apple Watch必须配合iPhone手机市场，其外形类似传统的手表，拥有一个小小的方形显示屏。手表侧面的旋钮可以按压以控制主界面。

苹果将提供三种不同版本的智能手表--运动型、标准型和豪华型，材质包括不锈钢和镀金。显示屏可以定制用数字或是表盘显示时间。

手表腕带有皮带、不锈钢和运动型三种，表壳也有多种颜色可选。苹果智能手机能够识别语音指令，并配备可追踪步数和心脏速率等活动的传感器。

行业顾问、The Doneger Group时尚主管Roseanne Morrison表示，Apple Watch的设计没有达到她的预期。

她说：“外观也不漂亮。有未来高科技的感觉，但欠缺女性的柔美。”

路透联系到的很多人都一致认为，这款手表比现在市面上三星电子和LG等公司提供的产品都要好看。

但谷歌、英特尔等高科技公司在新兴市场可穿戴设备方面日益与苹果展开竞争。基于平板电脑和PC的使用率，花旗集团预计智能手表市场在2018年前可达到100亿美元，这一规模在2014年介于14亿美元至18亿美元之间。

《型时代》杂志(InStyle Magazine)时尚新闻主管Eric Wilson表示，苹果还面临豪华手表制造商劳力士等的竞争。 斯沃琪(Swatch)已经表示，公司正在开发一款带有智能数字功能的手表。(完)

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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