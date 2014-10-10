（修正）苹果将推迟生产大屏iPad--WSJ

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
（修正：补上第二段iPhone中遗漏英文字母“i”）
路透10月9日 - 《华尔街日报》(WSJ)援引熟悉情况人士的说法报导称，苹果(AAPL.O)供应商已将批量生产尺寸更大的iPad推迟至明年年初。
报导称，苹果供应商原计划于12月开始量产更大屏幕的iPad，但目前他们正在努力生产足够多的新iPhone手机以满足旺盛的需求。
WSJ称，富士康(2354.TW)目前在华有20万名工人从事组装新款iPhone和制作金属壳等产品的工作。
苹果料将于10月16日发布新款iPad。
报导称，苹果更大尺寸的平板电脑可能配备12.9英寸液晶显示屏，分辨率与去年10月推出的iPad Air类似。
路透未能立即联系到苹果就此置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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